Garriga (VOX), tras interceptarse a la Flotilla en Gaza: Han jugado "a un tipo de heroísmo absurdo"

Archivo - El diputado y vicepresidente de Vox, Ignacio Garriga, durante el pleno del Parlament de Catalunya, a 1 de junio de 2025, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

Disiente de las palabras de Ayuso, que dijo que la inmigración hispana no es inmigración

BARCELONA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Vox y líder del partido en Catalunya, Ignacio Garriga, ha afirmado que los activistas de la Global Sumud Flotilla (GSF) --de las que 13 embarcaciones han sido interceptadas por Israel este miércoles-- han jugado "a un tipo de heroísmo absurdo" y que Israel es, a su juicio, el muro contra el yihadismo en occidente.

"Me parece un esperpento todo lo que ha protagonizado la Flotilla. Entre otras cosas porque se han prestado a ser escudos humanos del terrorismo más diabólico que hemos visto en la faz de la Tierra", ha dicho este jueves en una entrevista en La 2 y Ràdio 4 recogida por Europa Press, donde ha negado estar preocupado por la situación de los activistas ya que, según él, las imágenes facilitadas por el país hebreo son claras y están sanos y salvos.

Preguntado por si condena el ataque del Ejército israelí sobre población civil, ha señalado que la guerra es una respuesta a los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 y que Israel "es el muro contra el yihadismo y el islamismo de Occidente".

Ha criticado al Gobierno español y a su presidente, Pedro Sánchez, por haber "instrumentalizado una guerra para sus fines políticos" y, según él, buscar excusas para no hablar de la gravedad de muchos de los problemas que afectan a los españoles.

Ha subrayado que si el Rey Felipe VI hizo un discurso en la ONU sobre el conflicto en Gaza fue porque Sánchez "quería".

AYUSO E INMIGRACIÓN

Preguntado por las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en que dijo que la inmigración hispana no es inmigración, Garriga ha asegurado que tiene claro que quien viene de un país a otro emigra: "Esos son jueguecitos del Partido Popular para no decir lo que hay que decir. Que en España no puede entrar nadie hasta que saquemos a muchos que están en situación irregular".

También sobre el PP, se ha referido al apoyo del alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol, a algunos puntos del Pacte Nacional per la Llengua, un hecho que ve "de aurora boreal".