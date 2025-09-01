Garriga (Vox), sobre la reunión Illa-Puigdemont: El Govern "legisla para delincuentes"

Archivo - El Secretario General de Vox y diputado en el Parlament de Catalunya, Ignacio Garriga, en una imagen de archivo. - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Vox y líder del partido en Catalunya, Ignacio Garriga, ha afirmado que el Govern "legisla para delincuentes", ante el anuncio de la reunión que se producirá este martes entre el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el líder de Junts, Carles Puigdemont.

"Un gobierno de delincuentes, apoyado en delincuentes", ha criticado Garriga este lunes en un apunte en 'X' recogido por Europa Press tras conocerse el encuentro que se celebrará en Bruselas.

Este lunes la Generalitat ha informado que Salvador Illa y Carles Puigdemont se reunirán en la delegación del Govern ante la Unión Europea en Bruselas a las 16.15 horas de este martes.