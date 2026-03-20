Garriga (Vox) ve "insuficiente" la bajada del IVA de los carburantes al 10% anunciada por el Gobierno

El secretario general de Vox y líder de la formación en Catalunya, Ignacio Garriga, en declaraciones a periodistas en Barcelona - EUROPA PRESS

BARCELONA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha considerado que la bajada del IVA de los carburantes del 21% al 10% anunciada por el Gobierno es "insuficiente" y ha reclamado también bajar el impuesto de hidrocarburos.

En declaraciones a periodistas este viernes en Barcelona, Garriga ha dicho sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero: "Por cada euro que pagan los españoles de gasolina o diesel, la mitad se lo lleva Pedro Sánchez y María Jesús Montero".

"Llegan tarde, parece que las medidas son insuficientes. Lo que mejor podrían hacer, el mejor escudo social para los españoles, es que, en un contexto no solo internacional sino nacional muy complejo, se convocaran elecciones", ha añadido.

"JORNADA DE COLAPSO" EN CATALUNYA

Garriga ha expresado su apoyo a la huelga de docentes y médicos de este viernes en Catalunya, y cree que estás protestas retratan "a la perfección" dónde han conducido las políticas del PSC.

Ha afirmado que médicos y profesores "están en la calle hartos de un Govern que les ha mentido, que les ha traicionado, y que ha demostrado que prefiere destinar el dinero para chorradas ideológicas en lugar de fortalecer la educación o la sanidad".

Ha asegurado que el Govern ha decidido dejar de invertir "en lo verdaderamente importante para invertir en terceros países o en agendas ideológicas del Partido Socialista".