Garzón y Colau llaman a "pasar a la acción" para lograr una transición ecológica viable

Clausuran el VII Foro Global del Pacto de Milán que ha reunido a 700 participantes

BARCELONA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, han llamado este jueves a "pasar a la acción" para lograr una transición ecológica viable en la clausura del VII Foro Global del Pacto de Políticas Alimentarias Urbanas de Milán.

El evento se ha celebrado esta semana --del martes al jueves-- en el marco de la Capital de la Alimentación Sostenible 2021 que ostenta Barcelona, y en la clausura también se ha emitido un mensaje de la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.

Garzón ha subrayado que "no va a haber una transición ecológica viable" si no se transforman los hábitos de consumo, por lo que ha remarcado la importancia de ser corresponsables para combatir el cambio climático, cambiando las dietas y apostando por dietas más saludables, más sostenibles y más responsables.

Ha sostenido que las ciudades están liderando el cambio con procesos para transformar la realidad y ha aceptado la petición que ha trasladado Colau a los estados para que asuman una mayor responsabilidad en este ámbito y ha dicho que llevarán este mensaje a la COP26 de Glasgow.

"Asumamos la profundidad de lo que se esta transmitiendo aquí y seamos capaces de poner en marcha otra serie de iniciativas y dinámicas que conduzcan a cumplir con este objetivo", ha subrayado el ministro.

También ha criticado a los "negacionistas del cambio climático", de los que ha dicho que no solo son los que niegan lo científico sino que también son los que no hacen nada e ignoran el coste que conlleva no actuar.

Por su parte, Ribera --que será la representante del Gobierno en la COP26 de Glasgow-- ha alabado la implicación de las administraciones locales impulsando iniciativas que contribuyen a la generación de buenos hábitos en la alimentación sostenibles: "Los gobiernos locales son un actor clave".

CIUDADES "ACTIVAS Y VALIENTES"

Colau ha celebrado que la organización del VII Foro Global haya sido "un éxito" con 700 participantes, 200 ciudades, 150 ponentes de 30 países distintos y 365 organizaciones de la sociedad civil, y ha resaltado la manera de trabajar cooperativa, coordinada y feminista, que quiere trasladar a los estados y a la COP26 de Glasgow.

Ha insistido en que el cambio en el sistema alimentario no es una opción, sino necesario y urgente, y ha erigido a la ciudades como líderes en la erradicación del cambio climático: "Muchas ciudades estamos haciendo lo que nos pertenece y lo estamos haciendo con contundencia. Hemos demostrado ser activas y valientes, más que otras instituciones".

En ese sentido, ha pedido a los estados y a las grandes corporaciones que "asuman la gran responsabilidad que tienen" porque cree que es la única manera de que las administraciones públicas sean creíbles y tengan autoridad democrática.

"Es imprescindible que el cambio de sistema alimentario forme parte del núcleo duro de las políticas de los estados. Es urgente", ha sostenido Colau, que ha reclamado pasar de las palabras a los hechos y no repetir fórmulas que significan repetir errores del pasado, en sus palabras.