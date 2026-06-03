El gasto alimentario llega a 2.249 euros anuales por persona en el área metropolitana de Barcelona

Presentación del estudio del Observatori del Sistema Alimentari Metropolità - AMB

BARCELONA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El gasto alimentario en la metrópolis de Barcelona aumentó hasta los 2.249 euros anuales por persona en 2024, según el informe elaborado por el Observatori del Sistema Alimentari Metropolità, impulsado por el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y el Institut Metròpolis.

El Observatori del Sistema Alimentari Metropolità es una nueva plataforma de seguimiento y análisis que permite disponer "por primera vez" de una radiografía integral del sistema alimentario de los 36 municipios metropolitanos, informan en un comunicado conjunto este miércoles.

Una de las novedades de la herramienta es que dispone de datos sistemáticos a escala municipal, un hecho que las entidades han destacado que "permite identificar desigualdades territoriales y adaptar mejor las actuaciones públicas a cada contexto".

Así, el informe ha detallado que el incremento de los precios de los alimentos ha superado "ampliamente el crecimiento de los salarios", mientras que en paralelo, un 5,2% de la población metropolitana no se puede permitir una comida proteica cada dos días.

La consejera delegada de Análisis de Políticas Metropolitanas del AMB, Raquel Gil, ha reivindicado las políticas alimentarias como un factor "esencial" para construir ciudades cohesionadas, sostenibles y prósperas.

ACTIVIDAD ECONÓMICA

El estudio explica que el sistema alimentario genera 11.763 millones de euros de valor añadido, el equivalente al 7,5% de la economía metropolitana, y da trabajo a cerca de 130.000 personas, un 15,5% de la ocupación total (2024).

Pese a este peso, el modelo se concentra principalmente en el sector de la restauración, que cuenta con más del 80% de la riqueza y el 85% de los lugares de trabajo vinculados al sistema alimentario.

BASE AGRARIA LIMITADA

Por otra parte, el Observatori ha constatado que en 2024 solo el 8,5% del suelo metropolitano era agrario, una cifra "muy inferior" a la de mediados del siglo XX, que era del 44%.

El delta del Llobregat representa una de las principales zonas de producción y que está orientada a la alimentación humana (70%) como hortalizas y fruta, a diferencia del resto de Catalunya, donde predomina la agricultura de secano y la más de la mitad de los cultivos se destinan a alimentación animal.

En este contexto, ha explicado que la distribución y comercialización de alimentos de origen catalán en los principales circuitos mayoristas es reducida, como el caso de Mercabarna, donde un 14% de las frutas y verduras provienen de Catalunya, mientras que el 57% llegan del resto del Estado y el 29% del mundo.