El gasto turístico internacional acelera y crece un 11,2% en marzo por la guerra, según CaixaBank

Imagen de una playa en la temporada de verano - CAIXABANK RESEACH

BARCELONA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El gasto turístico internacional en España ha pasado de crecer un 10,7% interanual en febrero hasta un 11,2% en marzo, impulsado por la redirección de flujos provocada por la guerra de Irán, según datos compartidos este lunes por Caixabank Research.

Esta aceleración del gasto, en base a los datos de tarjetas internacionales utilizadas en terminales de punto de venta de CaixaBank, se explica principalmente por el mayor dinamismo de los turistas provenientes de Reino Unido (+14,3%), Francia (+15%) y Alemania (12,5%), los tres principales mercados emisores de turistas para España, con un gasto de un 5,5% de media más que el mes previo.

A su vez, ha caído el gasto del turismo proveniente del conjunto de Asia oriental, formado por China (-8,9%), Japón (-1,5%), Corea del Sur (+2,7%) y el resto de Asia y Oceanía (+4,3%), que ha pasado de aumentar a un ritmo de una media del 28,9% en febrero a caer un 0,9% en marzo.

A pesar de que la caída en términos absolutos ha sido superior a la anotada por el conjunto de países europeos, el impacto agregado es "limitado" por el reducido peso del turismo asiático en el sector, detalla CaixaBank Research.

Por su parte, el gasto turístico procedente del grupo de países de Oriente Próximo ha pasado de una contracción de un 1,8% en febrero a crecer un 12,7% en marzo, un incremento de 14,6 puntos que "parece responder a la reubicación temporal de residentes de los países del Golfo que abandonaron las zonas afectadas por el conflicto".

La entidad prevé así que la redirección de los turistas desde el Golfo como del este Mediterráneo contribuirán a una "ligera" aceleración del sector turístico español en 2026.

Alerta también, sin embargo, de que en un escenario de conflicto prolongado que reduzca la renta bruta disponible de los países emisores de turistas en más de 2,5 puntos, el efecto de la guerra sobre el turismo internacional en España ya no sería positivo.