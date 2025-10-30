GCO gana 614,2 millones hasta septiembre, un 6,9% más

BARCELONA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Grupo Catalana Occidente (GCO) cerró los nueve primeros meses del año con un beneficio consolidado de 614,2 millones de euros, un 6,9% interanual más, informa en un comunicado este jueves.

La empresa ha explicado que el volumen de negocio creció un 4,7%, hasta 4.777,8 millones de euros, "impulsado fundamentalmente por el crecimiento en la facturación de Occident y, en menor medida, de Atradius y Mémora".

En concreto, Occident aumentó su volumen de negocio en un 7,5%, hasta 2.629,7 millones a cierre de septiembre, con un mayor incremento en multirriesgos, con una facturación un 10,0% superior, y automóviles, que aumenta un 10,3%.

El ratio combinado mejoró en 0,8 puntos porcentuales, hasta el 89,6%, y obtuvo un beneficio de 259,6 millones, un 11,2% más.

Por su parte, Atradius obtuvo un resultado ordinario de 327,9 millones (-0,5%), con un ratio combinado del 75,9% (+1,6 puntos porcentuales), y un volumen de negocio de 1.941 millones, un 1,1% más.

Mémora tuvo un beneficio de 18,1 millones, un 31,6% interanual más, con una facturación de 207,2 millones, un 5,5% más.

La directora general de Financiero y Riesgos, Clara Gómez, ha señalado que el grupo "demostrado su solidez, solvencia y estabilidad, apalancándose en unos buenos resultados en todas sus ramas de negocio".

SOLVENCIA

GCO ha recordado que Moody's elevó la calificación de la empresa como emisora de deuda a A3 con perspectiva estable en septiembre, "reflejando así la sólida posición financiera del Grupo y los beneficios que obtiene de la diversificación de negocios".

Esta actualización se produjo tras la mejora por parte de Moody's del rating soberano de España, pasando también a una calificación A3 con perspectiva estable.

OPA

La compañía ha recordado que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) aprobó este miércoles la oferta pública voluntaria de adquisición de acciones (OPA) que Inocsa formuló el pasado 27 de marzo de 2025 sobre la totalidad de sus acciones de GCO.

El precio de la OPA consiste en una contraprestación en efectivo de 49,75 euros por acción de GCO, o, alternativamente, un canje de 1 acción de clase B de nueva emisión de Inocsa por cada 43,9446 acciones de GCO.

El periodo de aceptación de la oferta comprende entre el 30 de octubre y el 28 de noviembre de 2025.