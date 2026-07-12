Geis (Junts) marca distancias con el gobierno municipal de Girona: "Se nos ha acabado la paciencia"

Archivo - La vicealcaldesa de Girona Gemma Geis en una foto de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Girona, Gemma Geis (Junts), ha marcado distancias con el gobierno municipal de Girona, cuyo alcalde es Lluc Salellas (Guanyem Girona), a falta de menos de un año para las elecciones municipales: "Se nos ha acabado la paciencia".

En un artículo en El Punt Avui recogido por Europa Press, ha asegurado que, en su momento, decidieron formar parte del gobierno municipal --integrado por Guanyem Girona, Junts y ERC-- porque Girona necesitaba estabilidad, para evitar "un gobierno españolista liderado por el PSC" y para sacar adelante proyectos estratégicos.

Aunque sabían que no compartían el mismo modelo de ciudad que Guanyem Girona y ERC, Geis ha explicado que creían que podían influir para que muchas de sus prioridades se llevaran a cabo.

"Y lo hemos conseguido", ha sostenido Geis, que ha reivindicado las políticas impulsadas en materia de vivienda y la aprobación de tres presupuestos así como haber impedido desde Junts un aumento del IBI.

También ha sacado pecho de las actuaciones que han llevado a cabo en materia de seguridad, la nueva comisaría de Santa Eugènia, las medidas contra las ocupaciones conflictivas y el fraude en el padrón, la flexibilización del contrato de limpieza y la defensa del Campus de Salud Josep Trueta, entre otras.

Sin embargo, ha manifestado que el grado de exigencia de su partido es más alto, sobre todo en la capacidad de gestión porque "gobernar es saber qué es urgente, qué es importante y qué es lo que no puede esperar más".

"Y aquí es donde se nos ha acabado la paciencia. Se nos ha acabado también con las demandas que hemos hecho y no han sido escuchadas; las hojas acumuladas, los hoyos abandonados, el asfalto en mal estado y las calles que piden mantenimiento desde hace demasiado tiempo", ha señalado.

Según Geis, tampoco han recibido respuesta a las peticiones que durante los últimos tres años les han hecho desde los barrios: "Se nos ha acabado la paciencia con la idea de que los problemas de convivencia pueden ir pasando de mesa en mesa sin una respuesta clara. Y se nos ha terminado con una manera de gestionar que no prioriza y que encuentra las soluciones demasiado tarde".

CAPACIDAD DE GESTIÓN

La vicealcaldesa de Girona ha defendido que la ciudad necesita capacidad de gestión y visión de futuro "ante la tensión por la crisis demográfica que hay y a la que no se puede poner freno porque no se tienen las competencias".

"Y también urge, sobre todo, una gran transformación dentro del Ayuntamiento para poder encontrar la atención que merecen los ciudadanos", ha añadido Geis, que ha asegurado que Girona merece más y que en Junts están preparados para ponerse al frente.