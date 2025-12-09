El gemelo digital de i2CAT y Autopistas mejora la seguridad y el control de emisiones en la C-32 - I2CAT

BARCELONA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El centro de investigación i2CAT, adscrito al Departamento de la Presidencia de la Generalitat, y Autopistas, filial de Abertis en España, han logrado validar con éxito un gemelo digital que permitiría mejorar simultáneamente la seguridad vial y la sostenibilidad ambiental en la autopista C-32.

El caso de uso combinado se demostró mediante la monitorización en tiempo real del estado del tráfico en la autopista, analizando continuamente los datos recibidos de la infraestructura y de los vehículos conectados para gestionar el flujo vehicular y prevenir posibles incidentes, informa el i2CAT en un comunicado este martes.

La demostración, basada en la detección de una situación de congestión del tráfico, permitió al gemelo digital generar e implementar una estrategia de mitigación dinámica: la recomendación automática de limitar la velocidad a 80 kilómetros por hora entre los puntos kilométricos 44 y 46 de la autopista en sentido norte.

El responsable del proyecto de Autopistas, Carlos Rivera, ha explicado que la validación del gemelo digital "demuestra el potencial de las tecnologías conectadas para ofrecer una gestión del tráfico más predictiva, segura y eficiente".

Por su parte, el investigador de la línea de investigación en V2X en i2CAT, Bruno Cordero, ha subrayado que las nuevas fuentes de información que se pueden obtener a lo largo de la C-32 "brindan una oportunidad única para elevar las capacidades del gemelo digital de movilidad interurbana".

En los próximos meses, el personal investigador continuará trabajando en un tercer caso de uso en la C-32 basado en el desarrollo de sistemas para la priorización automatizada de vehículos de emergencia en túneles.