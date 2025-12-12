La Generalitat activa 103,2 millones para transformar infraestructuras catalanas de investigación

Archivo - La consellera de Investigación y Universidades, Nùria Montserrat, durante el pleno del Parlament de Catalunya, a 1 de junio de 2025, en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Investigación y Universidades de la Generalitat ha resuelto la convocatoria de ayudas Singulars Institucionals 2024, dotada con 103,2 millones de euros, para impulsar la investigación de excelencia, atraer talento y fomentar la transferencia de conocimiento con la construcción, adquisición, rehabilitación o ampliación de infraestructuras científicas y tecnológicas.

La resolución definitiva se publica este viernes en el Diari Oficial de la Generalitat (Dogc) y, en un encuentro con periodistas, la consellera de Investigación y Universidades, Núria Montserrat, ha destacado que Catalunya no tenía una convocatoria así "desde 2019" para financiar proyectos de instalaciones en ámbitos como la biomedicina, la cuántica, la IA y la sostenibilidad en materiales.

Las universidades o centros de investigación recibirán ayudas para cada proyecto de entre 1 y 12 millones de euros y tendrán que aportar el 50% más de inversión con fondos propios o con otras ayudas compatibles.

Ha habido 37 proyectos presentados, de los que se han seleccionado 14; la financiación de la Conselleria es de un 20% (20,6 millones de euros), mientras que los fondos FEDER financian un 30% (31 millones); y la duración de los proyectos no podrá ser superior a 7 años y todos los gastos se deben ejecutar antes del 31 de diciembre de 2028.

"Esta convocatoria pone de relieve no solo que somos capaces de financiar y dotar de presupuesto a la construcción de edificios sostenibles, sino de capacitar al talento que trabaja en estos proyectos tan disruptivos, tan innovadores, y sobre todo estar mejor conectados" con el sistema de conocimiento pero también con el resto de comunidades autónomas y Europa, añade la consellera.

PROYECTOS

Por un lado, se concede una ayuda de 6 millones para transformar el abordaje de las enfermedades minoritarias y complejas pediátricas en la Fundació Privada per la Recerca i la Docència Sant Joan de Déu con la creación de una infraestructura de investigación traslacional pediátrica "única".

"Nos queremos posicionar en la generación de este conocimiento y de estas terapias", dice Montserrat, que asegura que Catalunya es la primera participante en ensayos clínicos en muchas áreas, pero que la intención es que pueda ponerse al frente de la generación de este conocimiento y terapias.

El proyecto del Institut de Ciències Fotòniques (ayuda de 6 millones de euros) es para remodelar el edificio ICFO-W para la construcción de una infraestructura de laboratorios tecnológicos de última generación de nano-caracterización de materiales y chips fotónicos, así como espacios para otras actividades de investigación como la Vall de la Quàntica.

Al Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS)se destinará una ayuda de 6 millones para la ampliación y modernización de infraestructuras y espacios para afrontar el crecimiento de la demanda científica, tecnológica e industrial e impulsar nuevos servicios, y Montserrat afirma que esto supone que "el supercomputador se abra por primera vez a la pequeña empresa y ofrezca servicios de IA a las pymes".

En cuanto al Sincrotrón Alba, se dotará de una ayuda de 3,5 millones de euros al Consorci per a la Construcció, Equipament i Explotació del Laboratori de Llum Sincrotró (CELLS) para construir el edificio e instalar el primer crio-microscopio para tomografía electrónica para las ciencias de la vida de alta gama y acceso abierto a Alba.

OTRAS INICIATIVAS

Al Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona) se destinarán 6 millones para una nueva infraestructura de experimentación 'in vivo' en las instalaciones del futuro edificio de medicina de precisión que alojará diferentes institutos de investigación CERCA, en el complejo del Mercat del Peix en la Ciutadella del Coneixement.

La Fundació Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques tendrá una ayuda de 833.505 euros para transformar y modernizar las infraestructuras, con un área de investigación preclínica en el Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona, de valoración experimental de nuevas terapias; y una unidad clínica avanzada en el Hospital del Mar, para ensayos en fases primerizas.

Otros proyectos son el del Institut de Microelectrònica de Barcelona (2,3 millones) para ampliar instalaciones singulares (sala blanca de micro y nanofabricación); la Fundació Eurecat, con 3,6 millones, para incorporar una infraestructura singular de Computación Cuántica e IA avanzada; y el Institut de Recerca en Energia de Catalunya (6 millones) para acelerar la transición energética.