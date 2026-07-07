La Generalitat adjudica 4 lotes de solares de la reserva pública para construir 1.940 pisos

Mapa de la distribución de los solares de cada lote. - GOVERN DE LA GENERALITAT

BARCELONA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agència de l'Habitatge de Catalunya (AHC) ha adjudicado los 4 lotes de solares grandes que permitirán la construcción de 1.940 viviendas protegidas de alquiler asequible a Landetic y Visoren Copisa Habitatges, informa en un comunicado el Departamento de Vivienda de la Generalitat este martes.

Estos solares, de propiedad municipal, forman parte de la primera convocatoria de la Reserva Pública de Solares de la Generalitat de Catalunya, y cuentan con un derecho de superficie de 75 años para los adjudicatarios.

Tras la apertura de la licitación en enero, se presentaron al proceso un total de 8 licitadores, y 2 han resultado adjudicatarios de 2 lotes cada uno, a través de un proceso que ha tenido en cuenta aspectos como el plan económico, la metodología de la planificación o el plan de conservación y de gestión social del edificio.

LOTES

Landetic ha resultado así adjudicataria de dos lotes que le permitirá construir 1.065 viviendas, 601 a través del primero y 464 a través del cuarto, mientras que Visoren Copisa Habitatges podrá desarrollar hasta 875 viviendas, 377 en el segundo lote y 498 en el tercero.

El departamento ha resaltado que los solares, además de distribuidos por Catalunya, pertenecen a diferentes ámbitos de precio y todos cuentan con un mínimo de demanda de alquiler acreditada.