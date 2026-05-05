La Generalitat afirma que los catalanes en el crucero con hantavirus se encuentran "en buen estado"

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, en una rueda de prensa tras el Consell Executiu - EUROPA PRESS

BARCELONA 5 May. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio de la Generalitat y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha asegurado que los 5 catalanes a bordo del crucero 'MV Hondius', afectado por un brote de hantavirus que ha causado la muerte de 3 personas, se encuentran "en buen estado".

En rueda de prensa posterior al Consell Executiu de este martes ha expresado la preocupación del ejecutivo por el estado de salud de los afectados y ha señalado que son las autoridades sanitarias competentes, en este caso la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Ministerio de Sanidad, los que "van indicando los pasos a seguir y los protocolos que hay que activar".

"Sabemos que se encuentran en un buen estado de salud, que están tranquilos y estamos a su disposición para todo aquello que nos puedan requerir las autoridades sanitarias competentes", y ha añadido que desde la Conselleria de Salud se ha trasladado que todo está a punto en caso de requerir una atención a alguna de estas personas.