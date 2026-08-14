La Generalitat alquila un edificio en el 22@ de Barcelona para ampliar la Agència Tributària

Archivo - Sede de la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat de Catalunya ha cerrado el alquiler de varios espacios de más de 6.000 metros cuadrados en el 22@ de Barcelona, y que servirán para ampliar las dependencias de la Agència Tributària de Catalunya (ATC) en la ciudad.

En un comunicado este viernes, el Departamento de Economía y Finanzas ha explicado que esta decisión responde a las necesidades de crecimiento de la entidad, y permitirá al edificio albergar la oficina territorial del Barcelonès Nord de la ATC, y ofrecer así asistencia a la ciudadanía como la vinculados a la campaña de la renta.

También se reubicarán algunas unidades y entidades de los departamentos de Educación y Formación Profesional; Investigación y Universidades e Interior y Seguridad Pública, actualmente ubicados en la sede de la ATC, lo que liberará los espacios para la propia agencia.

El edificio pertenece a Dapire Investments, y la resolución de adjudicación del alquiler contempla un contrato de 9 años de alquiler, prorrogable hasta un máximo de 3 años, por un importe mensual de 120.629,58 euros.

El departamento ha detallado que, aunque la política patrimonial de la Generalitat en relación a los edificios de uso administrativo pasa por ir hacia un modelo en propiedad, en esta ocasión se ha optado por la búsqueda de un alquiler "porque las necesidades de reubicación de las unidades y entidades que se trasladarán son urgentes".