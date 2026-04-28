La Generalitat amplía las ayudas a familias que acogen niños con necesidades especiales

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque - EUROPA PRESS

BARCELONA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Govern de la Generalitat ha aprobado la modificación del acuerdo que regula las prestaciones para la acogida de menores tutelados, con el objetivo de ampliar las ayudas a las familias que atienden niños y adolescentes con necesidades especiales.

La medida se centra en las Unidades Convivenciales de Acción Educativa (Ucae), un modelo dirigido a menores que requieren una atención "intensiva y especializada" como aquellos con discapacidad, enfermedades crónicas, trastornos de conducta o grupos de hermanos con situaciones de alta complejidad, informa el Govern en un comunicado posterior al Consell Executiu de este martes.

Ahora, las 15 familias Ucae de Catalunya --que atienden a 21 niños-- podrán compatibilizar el complemento mensual de 1.800 euros con otras ayudas.

En concreto, se amplía el acceso al complemento por discapacidad, que se podrá percibir a partir del 45% (antes 65%); se permite cobrar complementos para la acogida de varios menores desde el segundo niño (antes a partir del tercero), y se incorpora la compatibilidad con ayudas por desplazamientos vinculados a visitas con la familia biológica.

Asimismo, la medida mantiene la compatibilidad con el complemento de respiro, y continúa siendo incompatible con el resto de complementos previstos en el acuerdo.