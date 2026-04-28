La Generalitat ampliará las concesiones de buses interurbanos hasta 2034 para descarbonizar la flota

BARCELONA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha presentado este martes una propuesta de Decreto Ley, que se aprobará esta semana, para ampliar las concesiones de las empresas que gestionan los servicios de buses interurbanos en Catalunya por un máximo de 6 años, hasta 2034, con el objetivo de descarbonizar la flota y ampliar los servicios de transporte por carretera para afrontar el crecimiento de la demanda.

Esta continuidad de las concesiones está sujeta a la presentación por parte de las empresas de planes de descarbonización de la flota, mejora de la calidad y de la atención e información en la red de buses, según fuentes de la Conselleria de Territorio, que considera que la mayoría de las operadoras actuales presentarán este plan.

Actualmente solo hay 25 vehículos eléctricos de los 1.597 vehículos totales (1,6%) --un 10% si se añaden los vehículos híbridos--, mientras que este Decreto Ley prevé que las empresas tomen el compromiso de efectuar de forma progresiva un conjunto de actuaciones para que el 1 de enero de 2029 Catalunya cuente con el 75% de la flota descarbonizada (unos 1.425 buses).

Los contratos actuales, en su mayoría, se adjudicaron durante las décadas de 1960-1970 y finalizan en 2028, por lo que esta ampliación de las concesiones se enmarca en la urgencia de afrontar los retos del sector e iniciar la inversión de forma inmediata, que está estimada en más de 762 millones que asumirán de forma íntegra por las empresas operadoras a cambio de su amortización dentro de los nuevos plazos de contrato.

Las empresas interesadas contarán con tres meses para presentar un proyecto individualizado para cada concesión y la Generalitat tendrá tres meses más para aprobarlo y, en caso que algunas empresas no presenten el Plan o este no sea adecuado, se activará el procedimiento de licitación correspondiente para dar continuidad a los servicios una vez finalizada la vigencia de los contratos actuales.

La Generalitat estima que con esta actuación se reducirá en un 48% el impacto ambiental de la red de servicios interurbanos por carretera y las empresas deberán presentar un informe mensual de descarbonización.

PLAN DE CHOQUE

El Govern también ha aprobado este martes en el Consell Executiu, con el apoyo de Comuns, el Pla de Xoc 2026 para mejorar y ampliar la oferta de buses interurbanos, con 21,5 millones de euros, y evitar así el "colapso en la movilidad", especialmente si se tiene en cuenta el aumento de la demanda de este servicio derivado de la crisis ferroviaria en Catalunya.

El sistema de autobuses interurbanos en Catalunya ha registrado un máximo histórico en 2025, con 90 millones de viajes anuales, un 10% más que el año anterior, mientras que desde 2019 el número de viajes ha aumentado en un 28%.

Este plan prevé un crecimiento del 11-12% de la capacidad del servicio, que ya es actualmente el crecimiento medio anual, y las mejoras en las comunicaciones de Barcelona con las comarcas del Garraf, Maresme y Anoia, entre otras; las mejoras en las comunicaciones hacia Osona; mejoras en el corredor Cerdanya-Berguedà-Bages-Barcelona, y la potenciación de los servicios hacia la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

En Girona, también están previstas mejoras en los corredores Lloret-Girona y Roses-Figueres; la mejora de la oferta entre la Selva interior y Girona; la mejora de servicios de comunicación con la alta velocidad en Figueres, y las comunicaciones de Baix y Alt Empordà con Girona.

En Tarragona se prevé actuaciones en las líneas Reus-Tarragona y Vilafranca-el Vendrell-Tarragona, entre otras, y en Lleida algunas de las mejoras corresponden a los corredores Guissona-Lleida, Lleida-Girona, Alt Urgell-Barcelona y la implementación de servicios a demanada Clic.cat en zonas rurales.

MEDIDAS URGENTES

Con estas medidas, la Generalitat pretende asumir la demanda creciente del sistema de transporte en Catalunya, ya que desde 2019 el número de viajes ha aumentado en más de 20 millones de viajes anuales, un 28%.

También tiene el objetivo de extender y mejorar el sistema de información, introduciendo elementos para que los usuarios conozcan al minuto el estado del servicio, y adecuar la flota al contexto actual, condicionado por el crecimiento demográfico y la redistribución territorial de la población, a menudo generada por la dificultad de acceder a una vivienda.