La Generalitat ampliará el servicio de autobuses que conecta Lloret de Mar y Vidreres (Girona)

GIRONA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat prevé poner en funcionamiento antes de que finalice el año una ampliación de la capacidad de la línea de bus que conecta Lloret de Mar, Vidreres y Girona (Girona), con una inversión de 250.000 euros, ha informado el departamento en un comunicado este lunes.

La decisión responde a que, pese a las ampliaciones, el servicio continúa sufriendo problemas de saturación por la alta demanda que se concentra en el origen de la línea y que afecta especialmente a los usuarios de Vidreres, que habitualmente se encuentran los autobuses llenos cuando llegan de Lloret y no pueden acceder.

La ampliación de la capacidad del servicio está prevista en el segundo plan de choque para la mejora del transporte público y la empresa operadora está estudiando mecanismos para reforzar el servicio y disponer de nuevos recursos durante el mes de noviembre con el objetivo de poner en funcionamiento la ampliación dentro del calendario establecido.