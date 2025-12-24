La Generalitat apoya a 37 entidades en 2025 para reforzar la presencia catalana internacionalmente

Archivo - Jaume Duch - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Departament de UE y Acción Exterior de la Generalitat ha apoyado este año a 37 entidades catalanas para reforzar la presencia catalana internacionalmente, con una convocatoria de subvenciones de 2 millones de euros resuelta en diciembre, informa el Govern este miércoles en un comunicado.

Las ayudas de la conselleria que dirige Jaume Duch sirven para financiar la promoción de actividades fuera de Catalunya y eventos internacionales en Catalunya: los proyectos abarcan ámbitos como el universitario, el sanitario, la investigación y la promoción del catalán, entre otros.

23 entidades reciben financiación para actividades fuera de Catalunya (una línea dotada con 1,4 millones) y otras 14 se benefician de la línea para eventos con alcance internacional en Catalunya (con una dotación total de 600.000 euros).