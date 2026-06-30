La Generalitat aprueba las cuentas del ICF de 2025, con 1.000 millones de actividad directa (+18%)

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BARCELONA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha dado luz verde a las cuentas anuales del Institut Català de Finances (ICF) correspondientes al ejercicio 2025, en que la entidad llegó a los 1.000 millones de actividad directa, un 18% más que el año anterior.

Esta "cifra récord", según destaca el Govern en un comunicado tras el Consell Executiu de este martes, coincide con el 40 aniversario del ICF, nacido en 1985.

A lo largo del año concedió préstamos a casi 1.700 empresas; más de la mitad de la financiación se destinó a proyectos por criterios sociales o ambientales, y la industria due fue el sector más beneficiado (327 millones), seguido por el comercio y el turismo (199) y la vivienda social (151).

Como novedad, en 2025 el ICF abrió la línea 'Préstecs Emancipació', destinada a facilitar la compra de su primera vivienda a jóvenes de hasta 35 años, permitiendo a 738 beneficiarios comprar 476 viviendas hasta el 31 de diciembre.

El Govern también ha aprobado que el ICF destine los 36,64 millones de beneficios al propio crecimiento orgánico de la entidad, con el objetivo de afrontar los retos los próximos años y con el foco en la financiación de vivienda protegida.