Generalitat y Aran pactan un nuevo modelo de financiación singular con 42,7 millones para 2026

El conseller de la Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, y la síndica de Aran, Maria Vergés, encabezan la comisión bilateral Generalitat-Conselh Generau d'Aran - GOVERN

LLEIDA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El Govern de la Generalitat y el Conselh Generau d'Aran han pactado este viernes un nuevo modelo de financiación singular que establece, para 2026, 42,7 millones de euros como cifra base del Fondo de Financiación Incondicionado para la institución aranesa.

Han formalizado el acuerdo el conseller de la Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, y la síndica de Aran, Maria Vergés, en la bilateral extraordinaria Generalitat-Conselh d'Aran que se ha celebrado este viernes en Vielha (Lleida).

Este nuevo modelo substituye el modelo vigente desde 2019, que caducó en 2023 y se ha ido prorrogando, y refuerza el autogobierno de Aran, garantiza "más estabilidad financiera y más capacidad de decisión" de las instituciones propias de Val d'Aran.

La nueva cifra, de 42,7 millones, representa un incremento de 4 millones respecto a lo transferido por la Generalitat al Conselh en 2025, y un aumento del más 80% de lo transferido por la Generalitat en 2019, cuando entró en vigor el modelo que se substituye a partir de este viernes.

MECANISMO DE ACTUALIZACIÓN ANUAL

De esta forma, se crea un marco estable de financiación hasta 2030 con un mecanismo automático de actualización anual que desvincula el aumento de la financiación anual al hecho de que haya o no unos Presupuestos de la Generalitat prorrogados.

A partir de 2027 además, se incorporará un fondo adicional de más de 2 millones de euros durante 4 años equivalente al 5% del Fondo de Financiación Incondicionado para políticas propias del Conselh.

PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS

También en esta bilateral se ha acordado incorporar una cláusula específica que permitirá estudiar la participación de Aran en los tributos de la Generalitat, especialmente el IRPF, así como en otros impuestos vinculados a aquellas competencias que ya tiene el Conselh.

En esta línea, Dalmau y Vergés anunciaron en noviembre un acuerdo para que todos los ingresos generados en Aran del Fondo para el Fomento del Turismo recaudados del impuestos de estancias en establecimientos turísticos los gestionara la institución aranesa, y no la Generalitat.

ALBERT DALMAU

En declaraciones a los medios tras la reunión, el conseller Dalmau ha afirmado que sellan una "deuda" con el Conselh Generau en lo que ha definido de compromiso de legislatura del Govern, que cree que servirá por reforzar políticas propias del territorio en ámbitos como la cultura, la lengua, los servicios públicos o la vivienda.

Ha destacado también el impulso para la mayor corresponsabilidad en la participación tributaria, y ha lanzado un mensaje de "confianza y convicción" del Govern en la autonomía institucional y política del Conselh.

MARIA VERGÉS

Por su parte, la síndica Vergés ha calificado "de salto cualitativo y cuantitativo muy importante" el acuerdo, aunque ha señalado que llega 11 años después que la ley de Aran de 2015 estableciera que 3 años después ya debía tener un modelo propio, es decir, en 2018.

Ha explicado que ha sido fruto de un trabajo de negociación de un año con la Generalitat, y ha querido agradecer la "voluntad de acuerdo" del Govern para avanzar el el reconocimiento de la singularidad aranesa y la consolidación del autogobierno y de su autonomía política.