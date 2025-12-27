La Generalitat ayuda a traducir al catalán 351 títulos de ensayo y no ficción los últimos 2 años

Algunas traducciones apoyadas por Politica Lingüística - GENERALITAT DE CATALUNYA

BARCELONA 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Departament de Política Lingüística de la Generalitat ha reforzado la oferta de ensayo y no ficción en catalán ayudando a la traducción de 351 títulos en dos años.

Con la ayuda de este año se traducirán al catalán 193 obras de no ficción de 60 editoriales que llegarán a las librerías en 2026, informa este sábado en un comunicado.

El año pasado, la línea de ayuda apoyó la traducción de 158 obras de no ficción de 49 editoriales, y que ya están a la venta.

AYUDAS DE 2025

Las ayudas de este año son traducciones de 14 lenguas, con un "claro" predominio del inglés, seguido del castellano, francés, alemán e italiano, y por detrás están el japonés, el portugués, el ruso, el griego clásico y el neerlandés, entre otras lenguas.

Las obras son de muchas disciplinas; sobre todo, memorias, historia, psicología, filosofía, sociología, artes, ciencia y naturaleza, así como ámbitos como feminismo, educación, política, salud e investigación.

AYUDAS DE 2024

Las traducciones de 2024 publicadas este año procedían de 13 lenguas, fundalmentalmente del inglés, seguida del castellano, francés, alemán e italiano, así como japonés, el griego clásico, el hebreo y polaco, entre otras.

Predominaron las obras de historia, filosofía, memorias, sociología y educación, junto con títulos de artes, ciencias sociales, ciencia y naturaleza, feminismo, política, psicología, religión, salud y lingüística.