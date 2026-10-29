La Generalitat cifra en un 2,4% el seguimiento este jueves por la mañana de la huelga médica

Huelga de médicos en Barcelona este miércoles - ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS

BARCELONA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Salud de la Generalitat ha cifrado en un 2,4% el seguimiento este jueves del turno de mañana de la huelga de facultativos convocada por Metges de Catalunya.

Lo ha dicho en un comunicado con datos provisionales del seguimiento informado de esta huelga por parte de los médicos de los centros del Sistema Sanitari Integral d'Utilització Pública de Catalunya (Siscat).

Se trata del segundo día de la huelga indefinida convocada por Metges de Catalunya, que mantuvo los paros en Catalunya pese a la convocatoria de elecciones generales.