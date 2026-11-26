Archivo - Fachada de la Conselleria de Educación en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y FP de la Generalitat ha cifrado en un 6,33% de la plantilla convocada el seguimiento este jueves hasta las 9.30 horas de la huelga docente en Catalunya.

Lo ha hecho en un comunicado con datos comunicados por el 41,86% de los centros con personal llamado a la huelga.

Está convocado el personal docente, el laboral y todo el que presta servicios en los centros educativos públicos, la estructura de la Conselleria, los servicios territoriales y el Consorci d'Educació de Barcelona