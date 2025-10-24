La Generalitat colaborará con cámaras y colegios profesionales para reforzar la transición hídrica

(I-D) Josep Lluís Armenter (ACA), Jordi Sargatal (Transición Ecológica), la consellera Sílvia Paneque, Josep Santacreu (Cámara de Barcelona), Roger Guasch (Cámara de Barcelona) y Carme Martinell (Consell de Cambres). - EUROPA PRESS

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha firmado este viernes sendos convenios de colaboración con las cámaras y diferentes colegios profesionales catalanes para reforzar la capacidad de análisis, propuesta y prospectiva en relación con la transición hídrica.

Lo ha hecho en un acto junto al presidente de la Cámara de Barcelona y presidente del Consell General de Cambres de Catalunya, Josep Santacreu; el director de la Agència Catalana de l'Aigua (ACA), Josep Lluís Armenter; el secretario de Transición Energética, Jordi Sargatal; el director general de la Cámara de Barcelona, Roger Guasch, y la directora del Consell General de Cambres, Carme Martinell.

En una segunda firma han participado Paneque, el decano del Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya, Pere Calvet; el decano del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya, Narcís Armengol; la decana del Col·legi d'Enginyers Agrònoms de Catalunya, Conxita Villar, y el decano del Col·legi d'Economistes de Catalunya, Carlos Puig de Travy.

Paneque ha recordado que asumió el cargo en agosto de 2024, en un momento de sequía grave y que, a pesar de que la situación ha mejorado, es necesario seguir trabajando, ya que el "impacto del cambio climático es evidente y seguro que habrá nuevas sequías".

Ha añadido que el objetivo es que en 2030 o 2031 el sistema de gestión de agua permita salir a buscar inversiones y poder "decirles que no se tienen que preocupar por el agua".

Santacreu ha llamado a evitar el mismo error que tras la sequía de 2007 y 2008 y mantener las inversiones en infraestructuras hídricas, y ha señalado que "hay sectores en los que hay mucho margen de mejora" en la gestión del agua en el sector empresarial y agrícola.

COLEGIOS

Villar ha explicado que esta firma es el "reconocimiento al observatorio" que se creó para tener una visión holística que permite crear modelos de mejor gestión.

Calvet ha recordado que hace 18 meses había una situación de alerta por la falta de agua y ha subrayado la reivindicación de interconectar el Ebro con el área metropolitana para usar "solo en caso de extrema necesidad".

Armengol ha apuntado que el convenio "debe generar un impacto real" en la transición hídrica en un contexto de emergencia climática, y ha destacado la mejora de las infraestructuras existentes.

Puig de Travy ha dicho que el acuerdo es "un paso adelante en consolidar un nuevo modelo de gestión del agua", que sea resiliente, sostenible y eficiente económicamente.

ACUERDOS

Los convenios tienen el fin de incrementar la disponibilidad de agua y hacer un uso más eficiente, y mejorar el conocimiento de la realidad industrial de Catalunya, así como completar la información de base para la redacción de los instrumentos de la planificación hidrológica.

El acuerdo con las cámaras tiene una duración de cuatro años y prevé la creación de una comisión mixta de seguimiento y control, con una persona designada por cada entidad firmante --Conselleria, ACA, Cámara de Barcelona y Consell de Cámaras-- y se reunirá una vez al año como mínimo.

El convenio con los colegios profesionales también tiene una duración de cuatro años y tendrá como principales trabajos las infraestructuras estratégicas para incrementar la disponibilidad de agua.

También deberá trabajar en otras actuaciones en materia de abastecimiento; medidas de control y seguimiento de los recursos hídricos o saneamiento, entre otras.