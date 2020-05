La Generalitat condena el feminicidio de L'Escala (Girona)

GIRONA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha condenado este jueves el feminicidio que tuvo lugar el miércoles en L'Escala (Girona), después de que un hombre de 72 años matara a su mujer y luego se suicidara, y una vez que la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha confirmado el asesinato machista.

La portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha apuntado que la única manera de desmontar todo aquello que permite que haya violencia machista es "avanzar hacia la igualdad efectiva de hombres y mujeres en todos los ámbitos sociales", apunta el Govern en una nota de prensa.

"Un país no puede decir que está en paz si no puede garantizar la vida, los derechos y las libertades de la mitad de su población", ha añadido la también consellera de la Presidencia, que ha asegurado que no darán ni un paso atrás en la lucha para la erradicación de la violencia machista.