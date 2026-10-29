La Generalitat condena el feminicidio de una mujer en Barcelona

Archivo - Un coche de los Mossos d'Esquadra. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Igualdad y Feminismo de la Generalitat ha condenado el feminicidio de una vecina del distrito de Nou Barris de Barcelona este miércoles, y ha expresado su pésame al entorno de la familia y a los vecinos de la localidad.

En un comunicado este jueves, ha dicho que con la confirmación de este caso son 5 los feminicidios en Catalunya en lo que va de año: en 2025 fueron 11, correspondientes a 10 mujeres asesinadas por violencia machista y 1 feminicidio vinculado.

La Policía Municipal de Madrid detuvo el miércoles a un hombre que confesó ser el autor de la muerte violenta de una mujer en el distrito de Nou Barris, y al acceder al inmueble, los Mossos d'Esquadra localizaron el cuerpo sin vida.

La Generalitat ha explicado que desde que se comenzaron a recoger datos oficiales en 2012 ha habido 164 feminicidios en Catalunya, de los que 154 son mujeres y 10 corresponden a niños y adolescentes asesinados en el marco de las violencias machistas.

Ha señalado que erradicar las violencias machistas "es una cuestión de país", y ha hecho un llamamiento a sumar esfuerzos desde todos los ámbitos de la sociedad para acabar con ellas en todas sus formas.