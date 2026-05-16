La Generalitat crea un programa de formación sobre el uso de la IA para 250.000 empleados públicos

La primera sesión de formación sobre el uso de la IA a empleados públicos - EUROPA PRESS

BARCELONA, 16 May. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha iniciado un programa de formación masivo para formar a hasta 250.000 empleados públicos en el uso "activo y responsable" de la inteligencia artificial (IA), con un paquete de actuaciones que desplegará en los próximos dos años y una inversión de 5 millones de euros, según fuentes de la Conselleria de la Presidencia.

El Govern ha explicado que es el "plan formativo más ambicioso y de más alcance concebido nunca" para reforzar la capacidad del personal público e incorporar a la IA en su trabajo diario con criterio y seguridad y, así, hacerla extensiva al conjunto de la Generalitat.

Según el Govern, la administración pública es de los mejores entornos para que la IA tenga un impacto positivo y "sirva para servir mejor" y ha valorado el papel de los trabajadores ya que la IA no tiene conciencia, valores y no asume responsabilidades: "Ponemos el foco en la automatización de tareas, no en las decisiones".

El conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, ha asegurado en declaraciones a los medios que con la irrupción de la inteligencia artificial la administración de la Generalitat "no puede mirar atrás, sino que debe ponerse al frente".

Además, ha afirmado que la IA no sustituirá a nadie, ya que el objetivo es adoptar el uso masivo de la IA para hacer más eficientes los procesos: "Queremos liberar tareas para que tengamos trabajadores tratando directamente con las personas, con las empresas, con el conjunto de la ciudadanía, y por tanto que nos ayude a hacer el día a día más fácil".

PRIMERA FASE

La primera sesión se realizó el pasado lunes, con 160 asistentes y las intervenciones del conseller Albert Dalmau; el secretario de Telecomunicaciones y Transformación Digital, Albert Tort, y el director general de Inteligencia Artificial, Eficiencia y Datos en la Administración, Jaume Miralles.

El proyecto "combina formación, acompañamiento y sensibilización" para garantizar que la incorporación de la IA se haga con criterio y alineada con los valores del servicio público, enfocada a procesos automatizables en la administración como resúmenes de informes jurídicos o la incorporación de datos de los ciudadanos, entre otros.

La Conselleria ha recordado que, entre 2024 y 2025, se impulsaron 300 formaciones en IA que capacitaron a más de 13.000 profesionales.

TRES ITINERARIOS

El programa se articula en tres itinerarios formativos que están pensados para que "cualquier profesional pueda avanzar desde un conocimiento básico de la IA" hasta un uso más especializado según sus necesidades y su entorno digital.

El primero, más general, se centrará en el uso activo, ético y responsable de la IA y contará con tres horas de autoformación que será obligatorio para los aproximadamente 130.000 empleados públicos que usan un dispositivo corporativo.

El segundo se centrará en 'prompts' y 'copilot chat' para los empleados que trabajan en el entorno Microsoft 365, y combina autoformación y seminarios web.

El último itinerario es de nivel avanzado sobre agentes corporativos e "introduce un uso más avanzado, técnico e integrado de la IA en procesos complejos".

Actualmente, la Generalitat tiene contratos con Microsoft, Google y Amazon y con esta formación abre la puerta a una posible ampliación de estos contratos con otras empresas.

NUEVA ESCUELA

El programa también incluye la puesta en marcha de la Escola d'Agents Digitals, que prevé dar acompañamiento y capacitación práctica para facilitar la creación y despliegue de agentes de IA en la administración.

El objetivo es que los empleados públicos puedan diseñar y desarrollar sus propios agentes adaptados a las necesidades específicas de cada unidad y se prevé que los trabajadores creen más de un centenar de soluciones este año.

Además, el plan prevé acciones presenciales y espacios de encuentro para "reforzar el aprendizaje, compartir experiencias y profundizar en los usos prácticos de la tecnología".