La Generalitat critica que Fiscalía quiera mantener la rebelión: “No nos extraña”

Publicado 28/05/2019 15:06:50 CET

BARCELONA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha criticado que la Fiscalía del Tribunal Supremo tenga previsto mantener la acusación por el delito de rebelión contra el exvicepresidente de la Generalitat y líder de ERC, Oriol Junqueras, y el resto de acusados que están en prisión preventiva por el 1-O.

"Todo lo que se ha podido probar que demuestra que no hubo rebelión, Fiscalía no lo ha querido escuchar ni tener en cuenta. No nos extraña", ha lamentado en rueda de prensa posterior al Consell Executiu.

Por ello, la también consellera de Presidencia ha considerado que se evidencia que el juicio del proceso soberanista "era un juicio farsa".