La Generalitat culmina la simplificación de 170 trámites y se compromete a mejorar 40 más

Archivo - Palau de la Generalitat - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha culminado en lo que va de legislatura la simplificación y rediseño de 170 trámites de la Generalitat, y se compromete a hacerlo también en 40 trámites más en lo que resta de mandato, en el marco de la apuesta del Govern por reducir la burocracia, acortar plazos y reformar la administración de la Generalitat.

La mejora de trámites era una de las principales recomendaciones que el grupo de expertos que creó el Govern trasladó al Ejecutivo, y hace un año el Departament de la Presidencia se fijó en 170 trámites vinculados a la atención sanitaria, la educación, la actividad económica y el sector agrario que requerían una actualización y simplificación.

Estos 170 trámites ya han culminado su transformación, y algunos de ellos están ya disponibles, mientras que otros se acabarán de desplegar en lo que queda de año.

En este proceso, se han substituido 1.800 formularios en formato PDF por formularios web, se han revisado unos 600 formularios con comunicación más clara, se han implementado 38 sistemas de inteligencia artificial y se han interoperabilizado decenas de trámites para no solicitar al ciudadano información de la que ya dispone la administración catalana.

Para el conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, ha definido esta política como una lucha contra la burocracia para "hacer más fácil la vida a la gente" con un proceso de reingeniería de procesos para transformar los trámites.

"Es un esfuerzo transversal del conjunto de la Generalitat con el objetivo de simplificar y mejorar la vida de las personas en su relación con la administración, conscientes de que un exceso de burocracia y de lenguaje complicado y normas que cuestan de entender generan errores para los ciudadanos y para la propia administración", ha expresado.

6 MILLONES DE HORAS

Toda esta primera etapa de transformación, según cálculos del Govern, ha permitido la reducción de las atenciones presenciales a las oficinas de atención ciudadana de la Generalitat y ha ahorrado hasta 6 millones de horas a los catalanes, se han dejado de pedir 80,4 millones de datos y documentos, y se han invertido 11,3 millones de euros.

Los 170 trámites, sin embargo, son una pequeña parte de los 2.407 trámites que ofrece la Generalitat, aunque en los que se ha actuado son los que requerían de una mayor intervención y los que tienen un impacto más directo en volumen y en impacto para la ciudadanía.

De hecho, muchos de los trámites actuales no requieren grandes transformaciones, puesto que muchas de las pequeñas modificaciones, como el cambio de PDF a formulario web, sí que se ha aplicado en muchos otros trámites, más allá de estos 170, en actuaciones "concretas y más pequeñas".

CONSENTIMIENTO SANITARIO

Uno de los trámites que se han transformado y que ya se ha implementado en algunos centros sanitarios es la modificación del consentimiento sanitario, el documento que los pacientes deben firmar al ser informadas de los procedimientos a los que son sometidos en una intervención quirúrgica, que se ha digitalizado.

Disponible ahora en la app La meva Salut, evita que obligatoriamente el paciente se tenga que desplazar al centro sanitario días antes y pueda firmar el documento digitalmente, y tenga siempre disponible el consentimiento e incluso, tras firmarlo, puede revocar su firma; en un sistema que convivirá también con el tradicional consentimiento informado en papel.

Otro trámite que cambia, por ejemplo, es el de constituirse como pareja de hecho: hasta ahora cada miembro de la pareja debía rellenar un formulario con los mismos datos; a partir de ahora se crea un único formulario web, y no en PDF, solo debe rellenarlo un miembro de la pareja, y el otro debe únicamente comprobarlo y firmarlo.

AGRICULTURA Y EDUCACIÓN

En el ámbito forestal y agrícola, se ha simplificado el trámite de roturación forestal para el cambio de uso de un terreno forestal para transformarlo en suelo agrícola o de cultivo, una petición que actualmente tarda más de 5 meses en resolverse, a menudo por errores en el trámite y en los formularios, y que se espera rebajar a menos de 3.

Digitalizando el formulario se evitan errores, y para evitar las dificultades a la hora delimitar geográficamente la área de actuación en el anterior método, se incorpora un mapa sobre el que se puede marcar más fácilmente la zona, en vez de pedir las coordenadas.

Esta incorporación de mapas se extiende a varios trámites para evitar errores en la comunicación de varios trámites que requieren información sobre la ubicación de actividades o intervenciones, como en los trámites para permitir el control de especies animales por daños recurrentes en cultivos.

Otro ejemplo es en el registro de maquinaria agrícola: se han reducido los formularios, y se facilita la tramitación al reducirse los errores porque se ha incorporado un listado de modelos y marcas de tractores y otras maquinas, para no tener que pedir por escrito el modelo.

Al sector educativo ha llegado la simplificación, por ejemplo, en el trámite de cobertura de vacantes de docentes con una nueva app que permite agilizar las sustituciones: el docente que está en la bolsa recibe la notificación de que hay una vacante que cubrir y piede aceptarla y rechazarla desde el móvil, de forma más rápida que hasta ahora.