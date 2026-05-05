La Generalitat da apoyo al Consorci de l'Auditori i l'Orquestra y a la Fundació Orfeó Català

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, en una rueda de prensa tras el Consell Executiu - EUROPA PRESS

BARCELONA 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha acordado autorizar a la Conselleria de Cultura de la Generalitat otorgar una subvención directa al Consorci de l'Auditori i l'Orquestra por un importe de 7,1 millones de euros, y otra de 1,4 millones a la Fundació Orfeó Català - Palau de la Música Catalana por 1,4 millones, informa este martes tras el Consell Executiu.

El Consorci de l'Auditori i l'Orquestra --participado de forma minoritaria por la Generalitat y de forma mayoritaria por el Ayuntamiento de Barcelona-- recibirá esta subvención para financiar los gastos del ejercicio 2026.

Se encarga de gestionar el Auditori, la Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya; promueve el patrimonio musical a través del Museu de la Música y el Centre Robert Gerhard; y gestiona la Banda Municipal de Barcelona, entre otros.

Por otro lado, la Fundació Orfeó Català - Palau de la Música Catalana --participada de forma minoritaria por la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona, la Administración General del Estado y otras personas físicas-- recibirá la subvención para los gastos de estructura del ejercicio 2026.

La fundación gestiona la actividad del Palau de la Música Catalana y el coro del Orfeó Català, y es una entidad "abierta, dinámica y plural, con un sólido arraigo al país y con el propósito de mejorar la sociedad a través de la excelencia artística de la programación, la práctica del canto coral y la divulgación del patrimonio".