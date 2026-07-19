La Generalitat declarará el Catalunya Media City como proyecto "estratégico de país"

Archivo - Catalunya Media City, a 29 de marzo de 2025, en Sant Adrià de Besòs, Barcelona - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consell Executiu aprobará este martes, a propuesta de diversos departamentos, declarar "estratégico de país" el proyecto que prevé la conversión del antiguo recinto industrial de las Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs (Barcelona) en el hub audiovisual y de investigación de referencia en el sur de Europa.

Además, el acuerdo propuesto por las consellerias de Presidencia, Economía, Territorio, Educación, Empresa, Investigación y Universidades y Cultura, da el apoyo institucional para que sea declarado proyecto estratégico de inversión por parte del Estado, informa este domingo el Govern en un comunicado.

La declaración del proyecto como "estratégico de país" tiene efectos concretos en su ejecución: permitirá impulsar y agilizar actuaciones clave para el desarrollo de la iniciativa, especialmente las relacionadas con las infraestructuras energéticas, ya que refuerza que pueda acceder a una tramitación prioritaria en los permisos de conexión y capacidad eléctrica, que se planifican a escala estatal.

El Govern ha dicho que esto es relevante por que la implantación de un equipamiento como este requiere una potencia energética elevada y, con esta declaración, se reafirma su posición para que sea considerado proyecto prioritario en la asignación de capacidad y conexión.

Con el acuerdo, el Govern considera acreditado el interés público, social y económico del proyecto, tanto por su contribución a la transformación económica y digital de Catalunya como por la regeneración urbana del litoral metropolitano del Besòs, la preservación del patrimonio industrial, la creación de empleo cualificado y el refuerzo de las industrias creativas, audiovisuales y digitales.

TRANSFORMACIÓN

El proyecto se desarrollará principalmente en el entorno de las Tres Xemeneies de Sant Adrià y mantendrá una articulación funcional con el Parc Audiovisual de Catalunya, en Terrassa (Barcelona), y el Campus Diagonal-Besòs de la UPC, con vocación de extender su red territorial.

La rehabilitación de la Nau de Turbines lo convertirá en un gran espacio destinado a la formación, la innovación y la experimentación audiovisual, con una sala de experiencias inmersivas de más de 4.500 metros cuadrados y capacidad para 4.500 personas.

El proyecto también prevé cerca de 68.000 metros cuadrados destinados a actividad económica especializada: podrá acoger alrededor de 2.000 profesionales de alta cualificación y generar entre 3.500 y 5.000 puestos de trabajo indirectos e inducidos.

El Catalunya Media City comportará una profunda transformación urbana y ambiental: permitirá regenerar 32,3 hectáreas de suelo, crear un nuevo frente marítimo de 70.000 metros cuadrados y 1,2 kilómetros destinado al uso ciudadano.