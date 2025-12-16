La Generalitat destina 4,5 millones a proyectos de creatividad cultural digital, un 20% más

Archivo - Conselleria de Cultura, a 17 de enero de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

La Conselleria de Cultura de la Generalitat, a través de la Dirección General de Innovación y Cultura Digital, ha otorgado 4.575.000 euros en ayudas a proyectos de creatividad cultural digital este 2025, un 20% más que el año pasado, informa este martes en un comunicado.

El departamento ha subvencionado el sector de la creatividad digital a través de 4 líneas de ayudas que han beneficiado a 187 proyectos impulsados en Catalunya en su apuesta por el impulso de los videojuegos y de los proyectos culturales que fusionan arte y tecnología.

El número de iniciativas de cultura digital presentadas en estas líneas ha crecido en los últimos años, hasta situarse este año por encima de los 300 proyectos, lo que a juicio de la conselleria evidencia el desarrollo y consolidación del sector.

En cuanto a la organización de acontecimientos de contenido cultural digital, la conselleria ha apoyado 59 proyectos durante 2025, con una dotación de 1,5 millones de euros, un 25% más que el año anterior.

En la línea de ayudas destinada a los programas de incubación de proyectos en el ámbito de la creatividad digital, Cultura ha destinado 450.000 euros, un 28,6% más, para apoyar la organización, gestión y desarrollo de 13 programas.

Cultura ha destinado 250.000 euros para apoyar proyectos de entidades articuladoras de cultura digital, y ha destinado 2.375.000 euros en la línea de apoyo a proyectos culturales que incorporan tecnologías inmersivas, lo que supone un aumento del 18,75%.