La Generalitat destina 450.000 euros a las iniciativas Áreas Digitales y Talent Arena

BARCELONA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha autorizado, por parte del Departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat, la concesión de una subvención directa a la Fundación MWCapital por un importe de 450.000 euros para el impulso y desarrollo de actividades en el marco de las iniciativas Áreas Digitales y Talent Arena.

Así lo expresa en un comunicado posterior al Consell Eecutiu de este martes, en el que ha explicado que se trata de una subvención anual que la Secretaría de Políticas Digitales otorga a la fundación para impulsar actividades que fomenten las tecnologías digitales avanzadas en el territorio.

Impulsada por el Govern, MWCapital y la Fundació i2CAT, Áreas Digitales fomenta el ecosistema y las estrategias de aplicación de tecnologías digitales avanzadas en el territorio, con 8 áreas o espacios de diseminación y promoción territoriales, cada una con una entidad líder local y múltiples entidades locales implicadas.

En estas áreas se llevan a cabo acciones de promoción del despliegue de las tecnologías digitales mediante la implementación de proyectos piloto y pruebas de concepto; acciones de formación en multitecnología, o interacción con empresa, academia, administración y sociedad civil, entre otros objetivos.

Por su parte, el Talent Arena, impulsado por MWCapital con el apoyo del Govern y que reúne a profesionales digitales y las principales empresas tecnológicas e instituciones educativas, trabaja para el crecimiento profesional y la atracción de talento digital a escala global.

En su primera edición, celebrada entre el 3 y el 5 de marzo de 2025 en el marco del Mobile World Congress (MWC), Talent Arena acogió a más de 20.000 visitantes.