Generalitat y Diputación de Girona firman un convenio para impulsar la innovación transformativa

Montserrat afirma que la colaboración institucional "puede generar un impacto real en el territorio"

GIRONA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Investigación y Universidades de la Generalitat, Núria Montserrat, y el presidente de la Diputación de Girona, Miquel Noguer, han firmado este jueves un convenio de colaboración para impulsar actuaciones de investigación e innovación transformativa en las comarcas de Girona.

Montserrat ha destacado que este convenio "ejemplifica cómo la colaboración entre instituciones puede generar un impacto real en el territorio" y que, con el Programa Regions del Coneixement, quieren dar respuesta a los retos locales del conocimiento, la investigación y la innovación, informa el departamento en un comunicado.

Noguer señala que desde la Diputación creen en "el potencial de la investigación y la innovación como motor de transformación para nuestro territorio", y que con esta colaboración, que complementa la financiación FEDER, se contribuye a financiar iniciativas que impactan en el desarrollo social, ambiental y económico.

El acuerdo permitirá crear y desplegar Laboratorios de Innovación Social Transformativa (LIST): estas unidades de coordinación y apoyo contribuirán a abordar retos territoriales en el marco de los ámbitos prioritarios definidos por la Estratègia per a l'Especialització Intel·ligent de Catalunya 2030 (RIS3CAT 2030).

FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN

La Diputación de Girona se compromete a formalizar convenios con las entidades beneficiarias en el marco de la Convocatoria de Expresión de Interés del programa FEDER Catalunya 2021-2027 para financiar proyectos de fomento de la investigación y la innovación transformativa a través de los LIST.

La Conselleria promoverá la participación de las universidades y los centros CERCA en la Convocatoria Regiones del Conocimiento para dar respuesta a los retos identificados en las comarcas de Girona, y también se informará a la Diputación sobre las actuaciones seleccionadas así como la asignación de recursos y plazos.

El convenio, de 4 años de duración, prevé la creación de una comisión paritaria de seguimiento de las actuaciones establecidas, así como también analizará el despliegue de los acuerdos y los resultados obtenidos y elaborará un informe anual de valoración.