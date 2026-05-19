La Generalitat estrena este martes un espacio de lactancia en su sede en Girona

Imagen de la inauguración de la sala. - GENERALITAT

GIRONA 19 May. (EUROPA PRESS) -

La sede de la Generalitat en Girona ha inaugurado este martes, coincidiendo con el Día Mundial de la Donación de Leche Materna, una sala de lactancia en su planta baja destinada a fomentar la conciliación laboral y el apoyo a la maternidad, tanto para las trabajadoras como para la ciudadanía, informa un comunicado del Govern.

El nuevo servicio ha sido diseñado con el asesoramiento de la Associació Dona Dóna con el objetivo de responder a las necesidades de las madres, además de contar con la colaboración del Banc de Llet Materna para actuar como punto informativo sobre la donación destinada a bebés prematuros.

La iniciativa, impulsada junto al Museu d'Art de Girona, se ha bautizado como 'Espai Dides' para recuperar el legado de la Casa de la Convalescència, sede del antiguo Hospital de Santa Caterina que durante siglos acogió la atención de madres, recién nacidos y nodrizas.