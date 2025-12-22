Generalitat y Fundación la Caixa acuerdan 250 millones en inversión social este año, 25 más

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el presidente de la Fundación la Caixa, Isidre Fainé, firmando el acuerdo para invertir 250 millones en acción social, cultural, investigación y becas - GOVERN

BARCELONA, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el presidente de la Fundación la Caixa, Isidre Fainé, han firmado un acuerdo por el que la entidad invierte 250 millones de euros este año en acción social y cultural, investigación y becas (25 millones más que en 2024), 99 de los cuales irán a programas sociales para los colectivos más vulnerables.

Illa ha afirmado este lunes que el acuerdo "responde a la prioridad del Govern de impulsar la igualdad de oportunidades, generar prosperidad y compartirla, para continuar construyendo una Catalunya más justa e igualitaria", han informado en sendos comunicados.

Fainé ha destacado que la inversión de la entidad para acción social ha aumentado un 10% este año y también ha subrayado la creación del CaixaResearch Institute, cuyo edificio se inaugurará en 2026: "Todos estos proyectos están centrados en contribuir al progreso de Catalunya".

OBJETIVOS PRINCIPALES

Entre los objetivos básicos marcados en el acuerdo están la lucha contra la pobreza infantil, la promoción del envejecimiento activo y saludable, la atención a personas con enfermedades avanzadas y la mejora de las condiciones laborales y vitales de personas con discapacidad o en riesgo de exclusión.

Entre los proyectos destaca CaixaProinfancia, contra la pobreza infantil y que ha ayudado desde 2007 a 123.000 menores; el programa Incorpora, de contratación de colectivos con más problemas para encontrar trabajo, que ha facilitado más de 129.000 empleos desde 2006, y el programa para la Atención Integral a Personas con Enfermedades Avanzadas, que ha atendido a más de 81.000 pacientes y más de 93.000 familiares desde que empezó en 2008.

MÁS INVERSIÓN EN INVESTIGAR

En investigación científica, la Fundación apoya proyectos de biomedicina y salud con dos convocatorias de investigación e innovación: la Convocatoria de Investigación en Salud (que en 2025 ha impulsado 12 proyectos con una inversión global de 9,3 millones en Catalunya) y la Convocatoria de Innovación en Salud 2025, que ha apoyado 16 proyectos con una inversión global de 1,9 millones.

La inversión en investigar sobre salud se ha reforzado este año para abordar las obras de CaixaResearch Institute, el primer centro de investigación especializado en inmunología de España, cuyo equipamiento se está construyendo frente al Museu de la Ciència CosmoCaixa de Barcelona.

CULTURA Y BECAS

La Fundación ha recibido a más de 1,7 millones de visitantes de enero a octubre de este año a través de las exposiciones y actividades que programa en la red de centros CaixaForum en Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona, así como en el Museo de la Ciencia CosmoCaixa y en los Jardins de Cap Roig.

Sobre las becas, en 2025 se han concedido en total 102 de grado, posgrado, doctorado y postdoctorado a estudiantes de Catalunya por parte de la entidad.