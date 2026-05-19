La Generalitat impulsa actividades coeducativas para niños y jóvenes para promover la igualdad de género

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, en una rueda de prensa tras el Consell Executiu - EUROPA PRESS

BARCELONA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Govern de la Generalitat ha impulsado la estrategia 'Catalunya territorio coeducador', que ofrece actividades de coeducación fuera de horario lectivo a niños, adolescentes y jóvenes de toda Catalunya, con el objetivo de promover la igualdad de género.

Las actividades se llevarán a cabo en entornos de educación no formal y comunitarios, como en el ámbito de ocio --'esplais' y 'caus'--, en espacios deportivos, culturales y juveniles, y en fiestas populares y 'casals' de verano, informa Govern en un comunicado posterior al Consell Executiu de este martes.

La estrategia no tiene como objetivo intervenir en el currículum escolar ni sustituir las actuaciones que se desarrollen en horario lectivo, sino complementar y reforzar la acción educativa desde "otros espacios de socialización y aprendizaje".

Además, también formará y capacitará a profesionales de las administraciones públicas, entidades sociales y agentes socioeconómicos para reforzar las competencias en igualdad de género, corresponsabilidad y coeducación.

Asimismo, fomentará el trabajo en red entre administraciones, entidades, centros educativos, equipamiento y otros agentes sociales y comunitarios, para compartir recursos, detectar necesidades y "generar sinergías".

NUEVOS INSTITUTOS Y ESCUELA RURAL

En el mismo Consell Executiu, el Govern ha aprobada crear dos nuevos institutos escuela y una escuela rural para el cursos 2026-27, y la supresión administrativa de dos escuelas al finalizar el curso 2025-26.

El siguiente curso iniciarán su actividad lectiva el Institut Escola Xirinacs, que integrará la Escola Xirinacs, parte del Consorci d'Educació de Barcelona; la Escola de Les Llosses, de nueva creación, integrada a la Zona Escolar Rural Comte Arnau, parte de los Servicios Territoriales de Girona, y el Institut Escola Cap de Salou, de nueva creación, parte de los Servicios Territoriales de Tarragona.

Asimismo, se suprimirá la Escola Valldeneu de Sant Martí de Centelles, de los Servicios Territoriales en la Catalunya Central, por falta de integración a a l'Escola La Muntanya de Aiguafreda, por falta de natalidad y por provisionalidad de los equipamientos.

También dejarán de prestar servicios la Escola Les Curculles-ZER Empordà de Palau de Santa Eulàlia, en Girona, y la Escola Sant Martí ZER Val d'Aran, en la Vall d'Aran (Lleida).