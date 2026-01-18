La Generalitat impulsa la cooperación "universitaria y feminista" en Senegal en alianza con la UE

BARCELONA, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del departamento de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Lorena Elvira, ha viajado esta semana a Senegal para impulsar la cooperación universitaria con el país africano y reforzar la cooperación al desarrollo desde una "perspectiva feminista".

Elvira ha estado acompañada por la directora general de Coordinación Institucional en el Ámbito de Acción Exterior, Aiala Ruiz; el director de la Agència de Cooperació al Desenvolupament (ACCD), Gerard Graells y el delegado del Govern en África Occidental, Javier Calderón, ha informado el Govern en un comunicado este domingo.

En Saint-Louis (Senegal), Elvira ha participado en un seminario para fortalecer la cooperación académica, científica y comunitaria entre las universidades senegalesas y catalanas: "Creemos en la cooperación universitaria basada en los derechos humanos, el desarrollo sostenible y la paz", ha destacado.

El seminario, en el que han participado el rector de la Universidad Gaston Berger, Magatte Ndiaye, y del rector de la Universitat de Barcelona, Joan Guàrdia, forma parte de un conjunto de acciones concretas inscritas en el programa 'Bon Govern i Participació Ciutadana per a Una Ciutat Sostenible a Richard Toll', financiado por la ACCD.

POLÍTICAS DE COOPERACIÓN AL DESARROLO FEMINISTA

La secretaria también ha participado en diversos actos en los que ha reivindicado la "cooperación al desarrollo feminista" como instrumento para reducir desigualdades estrcuturales y ampliar derechos.

En el marco de una jornada con la Delegación de la UE en Senegal, con motivo de la presentación del proyecto europeo 'JOOGJEEF - Levántate y actúa contra las desigualdades de género', Elvira ha remarcado que Senegal es "un país prioritario" para la ACCD.

En una segunda jornada organizada por el Institut de les Desigualtats, la secretaria ha desgranado las tres prioridades de trabajo de Catalunya con Senegal: "La igualdad y la lucha contra la violencia contra las mujeres, la cooperación universitaria y el intercambio de conocimientos".

AGENDA DE REUNIONES BILATERALES

En el marco del viaje oficial, Elvira también se ha reunido con organismos multilaterales como el representante regional de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en África Occidental (ACNUDH), Ayeda Robert Kotchani, para conocer la situación de los derechos humanos en la región.

Además, también se ha reunido con la representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), Tracey Hebert, y la embajadora de España en Senegal, María Dolores Ríos.