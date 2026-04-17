La Generalitat impulsa la economía azul catalana en una cumbre en Brasil

Imagen de la visita de la delegación catalana a Brasil - GOVERN DE LA GENERALITAT

BARCELONA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat de Catalunya ha reforzado su estrategia internacional en economía azul a través de su participación en la Misión de Cooperación Avanzada del programa europeo 'International Urban and Regional Cooperation', que se celebró del 23 al 26 de marzo en Brasil.

La participación se ha articulado entre los departamentos de Acción Exterior y UE, de Investigación y Universidades, y de Agricultura, para "reforzar la proyección exterior del conocimiento e innovación generado en el país", informa este viernes en un comunicado.

Durante la cumbre se han combinado visitas de campo con reuniones técnicas con equipos especializados en ámbitos como los microplásticos, contaminación de la pesca, oceanografía física o emprendimiento.

Uno de los principales objetivos ha sido precisamente validar metodologías para la recogida y gestión de datos sobre contaminación por plásticos y microplásticos desarrolladas en Catalunya en su uso en Brasil, para desarrollar un sistema de monitoraje y análisis armonizado.

La delegación catalana también participó en las jornadas técnicas sobre economía azul de la Smart City Expo Curitiba, para debatir el papel clave de la economía azul en el impulso de un desarrollo sostenible, resiliente e inteligente en las ciudades con mar.