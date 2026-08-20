La Generalitat impulsa la inserción laboral con cursos de catalán y prácticas en empresas

Archivo - Un camarero abre una botella de vino en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), dependiente del Departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat, ha renovado dos convenios de colaboración para reforzar la calidad de la formación profesional e impulsar la inserción laboral a través de prácticas en empresas y cursos de catalán, informa la conselleria en un comunicado este jueves.

En concreto, el SOC y el Consell General de Cambres han firmado un nuevo convenio por el que colaborarán en la gestión de las prácticas profesionales vinculadas a los cursos de Formación Profesional Ocupacional (FPO), y que prevé también aumentar la participación de las empresas en los procesos formativos.

El convenio estará vigente durante todo el ejercicio, y cuenta con una inversión prevista de 283.000 euros, financiados con fondos de la Conferència Sectorial de Formació Professional.

El SOC también ha renovado el programa Aprèn.cat junto al Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) para mejorar las competencias lingüísticas en catalán de las personas demandantes de ocupación.

Este programa cuenta con un presupuesto de medio millón de euros y permitirá organizar 63 cursos en toda Catalunya para alrededor de un millar de personas.