La Generalitat se incorpora al patronato de la Fundació Mas Miró (Tarragona)

El presidente de la Generalitat Salvador Illa en su visita al Mas Miró de Mont-roig del Camp (Tarragona) - JAUME BOLDÚ/FUNDACIÓ MAS MIRÓ

TARRAGONA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat se ha incorporado al patronato de la Fundació Mas Miró a través de la Dirección General de Patrimonio Cultural, ha anunciado el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, durante su visita institucional este viernes al Mas Miró de Mont-roig del Camp junto a la consellera de Cultura, Sònia Hernández.

Illa ha subrayado la voluntad del Govern de acompañar al proyecto de la Fundació Mas Miró: "No venimos a dirigir, no venimos a mandar; venimos a acompañar, a apoyar, a poner dinero y también a hacer aportaciones" para que el proyecto siga creciendo, informa la fundación en un comunicado.

La incorporación de la Dirección General de Patrimonio Cultural como patrón nato refuerza el reconocimiento institucional del Mas Miró y pasa a formar parte del núcleo institucional junto a la Sucesión Miró, el Ayuntamiento de Mont-roig, la Fundació Joan Miró de Barcelona, la Fundació Miró Mallorca y la Secretaría de Estado de Turismo.

El presidente de la Fundació Mas Miró, Fran Morancho, ha celebrado la incorporación de la Generalitat al patronato, y ha asegurado que "el presidente y la consellera de Cultura estén aquí representa un apoyo institucional muy significativo", destacando que es la primera visita de un presidente de la Generalitat a la fundación.

La directora del Mas Miró, Cèlia del Diego, ha subrayado que la incorporación de la Generalitat al patronato es "un reconocimiento del Mas Miró como un equipamiento cultural de país".