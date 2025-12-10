La Generalitat invierte 4,7 millones en renovar su web para "unificar y simplificar" trámites

Nueva web de la Generalitat - GENERALITAT

BARCELONA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha invertido 4,7 millones de euros en la renovación de su portal web, que busca ser más claro, intuitivo y "unificar y simplificar" los trámites y servicios que ofrece la administración catalana.

El nuevo portal gencat.cat, que ha entrado en funcionamiento este miércoles, incluye un nuevo buscador basado en IA generativa que "entiende el lenguaje natural y ofrece respuestas directas y contextualizadas".

Este proceso de transformación del portal corporativo del Govern finalizará en una segunda fase en julio de 2026, con una integración de contenidos y servicios que supondrá un ahorro anual para el Govern de unos 700.000 euros, según han explicado fuentes el Govern.

El conseller de Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, ha concretado que esta transformación de la web se enmarca en la reforma de la administración pública impulsada por su departamento: "Uno de los retos que tenemos es hacer los trámites más fáciles, la comunicación más fácil de cara a la ciudadanía".

Ha destacado que el nuevo portal permitirá que los ciudadanos tengan una única web con toda la información "de una manera clara, sencilla y comprensible, sin tener que ir a navegar departamento por departamento".

DE MODELO FRAGMENTADO A UNIFICADO

El objetivo de esta modernización del portal busca pasar de un modelo fragmentado, en el que había "dificultad para encontrar la información" a un modelo unificado, en el que la información se organiza en base a las necesidades de la ciudadanía y no a la organización interna de la Generalitat.

Se ha reestructurado el contenido en dos grandes bloques: 'Ciudadanía' y 'Generalitat', a los que se sumarán los apartados destinados a empresas, entidades y mundo local.

La web también ofrece opciones de asistencia a través del 012, servicio de videollamada y búsqueda de oficinas físicas de la Generalitat a través de geolocalización, e incluye un espacio que integra todas las ofertas de trabajo y oposiciones en los diferentes departamentos.

Cuando se culmine la unificación, las webs de la Generalitat se reducirán a más de la mitad y pasarán a integrarse al nuevo portal, lo que explica el ahorro de 700.000 euros anuales.

La transformación del portal la han elaborado trabajadores de la Generalitat, a través de un "proceso de reflexión y rediseño", y se ha contado con apoyo externo para el desarrollo de la parte tecnológica, concretamente a través de una licitación a la empresa Capgemini, con un coste total de 4,7 millones de euros.