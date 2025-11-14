La Generalitat lamenta el "feminicidio" en el distrito de Sant Martí de Barcelona

Archivo - Teléfono para asistir ante situaciones de violencia machista - IGUALTAT I FEMINISME - Archivo

BARCELONA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Igualdad y Feminismo de la Generalitat ha lamentado el "feminicidio" de una vecina del distrito de Sant Martí de Barcelona que se ha confirmado este viernes, y expresa su "más sentido pésame" al entorno de la mujer, informa en un comunicado.

Los Mossos d'Esquadra investigan un presunto crimen machista en Barcelona después de que una mujer haya muerto este viernes en el hospital, donde permanecía ingresada tras una agresión recibida el pasado 18 de octubre por parte de su pareja.

Con la confirmación de este caso, el departamento asegura que son 7 los feminicidios de este año, correspondientes a 6 mujeres por violencia machista y un feminicidio vinculado.

Desde que se comenzaron a recoger datos oficiales, en 2012, ha habido 155 feminicidios en Catalunya, de los que 145 son mujeres y 10 corresponden a niños y jóvenes asesinados en el marco de las violencias machistas.

Además, el número de hijos que se han quedado huérfanos por la violencia machista es de 2 en este 2025 y de casi unos 100 en la última década.