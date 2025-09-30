La Generalitat no recurrirá la sentencia que pide restituir al intendente Toni Rodríguez en Mossos

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, tras el Consell Executiu celebrado este martes - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat no recurrirá la sentencia de un juzgado de Barcelona que ha ordenado la restitución del intendente de Mossos d'Esquadra, Toni Rodríguez, al frente de la Comisaría General de Investigación Criminal (CGIC) tras ser relevado a finales de 2021.

"Decir que desde el Govern se ha valorado y desde el Departamento de Interior, que no recurrirá a la sentencia. Por tanto, se acata la sentencia. Respetamos siempre las decisiones judiciales, esta también", ha dicho la consellera de Territorio y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, en una rueda de prensa tras el Consell Executiu de este martes.

Ha afirmado que Rodríguez tiene una trayectoria que le acredita como buen profesional, y que "será la Jefatura y será el propio Departamento y la dirección del Departamento quien tendrá que ver el lugar adecuado para el intendente Rodríguez".