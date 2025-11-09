La Generalitat publica Vissir 4, la nueva versión del visor de geoinformación de Catalunya

Imagen de Vissir 4, visor de geoinformación de Catalunya
Imagen de Vissir 4, visor de geoinformación de Catalunya - DEPARTAMENT DE TERRITORIO
Publicado: domingo, 9 noviembre 2025 9:48

BARCELONA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha publicado Vissir 4, la nueva versión del visor de geoinformación de Catalunya, una herramienta abierta que permite a los usuarios consultar, visualizar y combinar sobre un mapa información geográfica.

Esta nueva versión centraliza el acceso a la geoinformación territorial con una interfaz renovada, accesible y funcional, informa en un comunicado este domingo el Departament de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica.

A través de Vissir 4, que se ha llevado a cabo a través del Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), se puede acceder a los datos geoespaciales de múltiples fuentes oficiales, una integración que permite obtener información más precisa, actualizada y estandarizada bajo los parámetros europeos INSPIRE.

La actualización presenta una evolución tecnológica y funcional pasando de las 12 capas temáticas actuales a más de 100 y los mapas base se amplían de 4 a 13, además de una nueva interfaz más intuitiva y adaptada a dispositivos móviles, con un buscador inteligente y la posibilidad de integrar datos externos y exportar mapas personalizados.

Esta aplicación se puede utilizar de forma práctica para buscar direcciones oficiales, consultar límites municipales y comarcales, ver el número o parcela de referencia catastral y consultar la altitud de un punto concreto y el relieve del territorio.

