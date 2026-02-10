La Generalitat reordenará el mapa sanitario en 30 nuevas áreas integradas de salud

Plaza y Del Castillo presentando las nuevas AIS. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Govern de la Generalitat reordenará el mapa sanitario catalán con la creación de 30 nuevas áreas integradas de salud (AIS), que incluirán atención primaria, salud pública, atención sexual y reproductiva, salud mental, atención intermedia, urgencias y hospitales de agudos y básicos de referencia, entre otros.

Lo han explicado la directora general de Planificación en Salud, Aina Plaza, y el presidente del comité Cairos, Manel del Castillo, en una rueda de prensa de este martes en la que han detallado que las nuevas AIS sustituirán a las 43 áreas de gestión asistencial (AGA) actuales, vigentes desde 2008.

El nuevo modelo pasará de un enfoque "hospitalocéntrico" a un ecosistema integrado y coordinado centrado más en la salud, la prevención y el acompañamiento que en la enfermedad y la patología, con el objetivo de garantizar la continuidad asistencial sociosanitaria.

Las AIS contarán con una cartera de servicios territoriales, una planificación centrada en resultados, objetivos compartidos, un cuadro de comando común y una gobernanza territorial "corresponsable y colaborativa".

INTEGRAR RECURSOS Y PROFESIONALES

Las nuevas AIS permitirán coordinar e integrar los recursos sanitarios de cada territorio --incluidos profesionales, principalmente médicos--, con el objetivo de "superar la fragmentación del sistema de salud".

Plaza ha detallado que la prioridad no será la actividad ni el tipo de contrato de los proveedores, sino que "todos los actores del territorio tengan objetivos compartidos".

Así, por ejemplo, el Hospital de Vic compartirá profesionales y trabajará en coordinación con el de Campdevànol --más pequeño-- al formar parte de la nueva AIS Ripollès-Osona, en la línea de lo que ya se llevaba impulsando desde hace años en la zona, de forma que no tendrán que "competir" por los médicos.

Si bien incluyen los hospitales, básicos y de agudos, las nuevas AIS buscan una "orientación comunitaria" y de proximidad, algo se vertebrará desde la atención primaria y en colaboración con entidades del mundo local, que también formarán parte de las nuevas áreas.

DISTRIBUCIÓN DE LAS NUEVAS ÁREAS

Las nuevas áreas se han delimitado, principalmente, en base a la "movilidad natural de la población", es decir, dónde acude la ciudadanía a hacer trámites o vida social, así como a la geografía de cada territorio --en el caso del Pirineo, siguiendo los valles, por ejemplo--.

Así, los ciudadanos de la Vall de Camprodon, en Girona, pese a vivir en la comarca del Ripollès, no formarán parte de la AIS Ripollès-Osona, sino de Camprodon-Garrotxa-Gironès-Pla de l'Estany-Selva Interior.

También se ha tenido en cuenta que haya "suficiente masa crítica" en cada área, por lo que la comarca de La Cerdanya, que antes constituía una única AGA, se integrará en la AIS Cerdanya-Berguedà-Bages-Solsonès-Moianès-Calaf.

Asimismo, se han tenido en cuenta la dispersión territorial, las distancias, el impacto medioambiental, las necesidades de la población según su demografía y el equilibrio territorial.

Plaza ha detallado que las nuevas AIS no entrarán en conflicto con otras divisiones como las Regiones Sanitarias, ya que a cada una corresponden funciones distintas.

PRUEBAS PILOTO

Para comenzar el despliegue del nuevo modelo, Salud y el comité Cairos han abierto este martes la convocatoria para que las entidades que formarán parte de las nuevas AIS presenten sus candidaturas a las 6-8 pruebas piloto que se llevarán a cabo, si bien Del Castillo ha explicado que áreas que ya trabajan en colaboración desde hace tiempo --como el Ripollès-Osona-- ya han sido "preseleccionadas".

Dichas pruebas, que empezarán el segundo trimestre de 2026 y durarán un año, servirán para evaluar el resultado de determinados programas e instrumentos del nuevo modelo, si bien la Generalitat trabajará en paralelo para su implementación progresiva en todo el territorio.

Los seleccionados deberán diseñar, para su posterior análisis, programas de atención sanitaria integrada; de continuo asistencial entre atención primaria y hospitalaria; de garantía de equidad, accesibilidad y calidad, y de salud pública y comunitaria.

Asimismo, durante dichas pruebas se testarán nuevos instrumentos de gobernanza, modelos de financiación, protocolos conjuntos de práctica clínica, tecnologías de monitorización e información, modelos de recursos humanos y modelos de evaluración.