La Generalitat suscribe un acuerdo con el British Council para promover el inglés en la educación

Archivo - Fachada de la Conselleria de Educación, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha aprobado suscribir un acuerdo con el British Council de Barcelona para promover el inglés en la educación, y esta colaboración con la Conselleria de Educación y FP de la Generalitat tendrá una duración de cuatro años.

Se organizarán actividades formativas con carácter anual y planificadas de forma conjunta para "dar respuesta a las necesidades de los diferentes colectivos docentes" y también se prevé reservar plazas para cursos de inglés y otros ofertados por el British Council de Barcelona, informa el Govern este martes tras el Consell Executiu.

En cuanto a los alumnos, habrá actividades de difusión de la lengua y cultura inglesa y el British Council ofrecerá recursos pedagógicos para el profesorado, como la agenda cultural o la Teaching English Website con recursos de aula por niveles.