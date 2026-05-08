La Generalitat y la UOC firman un convenio para impulsar el Voluntariat per la Llengua

El conseller Francesc Xavier Vila y la rectora de la UOC, Àngels Fitó - POLÍTICA LINGÜÍSTICA

BARCELONA 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Política Lingüística de la Generalitat, mediante el Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) y la Universitat Oberta de Catalunya, han firmado un convenio para impulsar el Voluntariat per la Llengua (VxL), que permitirá que los estudiantes obtengan créditos si participan en este programa.

El convenio, firmado por el conseller Francesc Xavier Vila y la rectora de la UOC, Àngels Fitó, quiere regular la colaboración entre ambas instituciones para impulsar el programa --de práctica del catalán y parejas lingüísticas-- en la comunidad de la UOC, informa el departamento en un comunicado de este viernes.

La iniciativa incluye a estudiantes, profesorado, tutores, personal de investigación, personal de gestión, así como a exalumnos y extrabajadores; y la UOC reconocerá la participación de los estudiantes mediante créditos, siempre que completen 10 sesiones de conversación en catalán de una hora con la pareja asignada.

El acuerdo se inscribe en la estrategia del CPNL de colaborar con instituciones para "extender el uso del catalán en todas las esferas de la sociedad", y la UOC organizará actividades complementarias que promuevan la práctica del catalán, la cohesión de la comunidades universitaria y el conocimiento del entorno.

Con este acuerdo, el departamento y el CPNL "continúan ampliando la presencia del VxL en el ámbito universitario y refuerza las estrategias para fomentar el uso del catalán en nuevos contextos y comunidades".