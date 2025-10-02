La Generalitat ve de "notable alto" las cifras de paro tras el inicio del curso escolar

El secretario de Trabajo de la Generalitat, Paco Ramos - EUROPA PRESS

La educación es el sector que más contribuye al aumento de la afiliación

BARCELONA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Trabajo de la Generalitat, Paco Ramos, ha considerado que las cifras de paro y afiliación a la Seguridad Social del mes de septiembre, con el inicio del curso escolar, son de "un notable o un notable alto".

"Un inicio de curso bastante positivo", ha dicho este jueves en rueda de prensa para valorar los datos del paro del mes de septiembre junto a la directora del Observatori del Treball i Model Productiu, Manuela Redondo.

Así, el paro bajó en Catalunya en 5.293 personas en septiembre (-1,62%) respecto a agosto, con un total de 322.072 desempleados, mientras que la Seguridad Social ganó en Catalunya una media de 14.869 afiliados respecto al mes anterior (+0,39%), lo que sitúa el número total de ocupados en 3.863.651.

Redondo ha explicado que los sectores que más han contribuido a tener estas cifras son la educación (+9,9%), las actividades administrativas y servicios auxiliares (+2,5%) y las actividades sanitarias (+0,9%).

Para Ramos, estos datos reflejan la solidez y la buena salud del mercado de trabajo catalán: "Esto que dure", ha bromeado tras recordar que son cifras históricas.

MIGRACIÓN

Preguntado por la contribución de la migración al mercado de trabajo, Ramos ha defendido que "el hecho migratorio es necesario para mantener el modelo económico actual" y que sin migración no habría tan buenos datos de afiliación a la Seguridad Social.

Redondo también ha destacado el descenso del paro en la provincia de Barcelona (-1,95%), que ha sido de "una intensidad superior a la de los últimos años".