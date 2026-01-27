Gerard Casas, nuevo asesor en política lingüística de la Generalitat de Catalunya

Archivo - Conselleria de Investigación y Universidades, a 17 de enero de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha nombrado este martes al profesor Gerard Casas como nuevo asesor en política lingüística de la Conselleria de Investigación y Universidades de la Generalitat, informa en el documento de acuerdos de Govern, tras el Consell Executiu.

Doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la Universitat Pompeu Fabra (UPF), ejerce actualmente como profesor de ESO y profesor colaborador en los grados de Historia y Geografía y Humanidades en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC); y en 2011 colaboró como investigador en la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) en el Diccionari de parlamentaris de Catalunya (1808-1868).

En 2007 trabajó como evaluador de proyectos de recuperación de la memoria histórica en el departamento de Participación y Relaciones Institucionales de la Generalitat; y a partir de 2011 ejerció de maestro en diferentes centros e institutos de Girona.