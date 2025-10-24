Giménez (PPE) tacha de "ocurrencia" que Illa estudie prohibir la compra especulativa de vivienda

Archivo - Construcción de un edificio sostenible en Vallcarca, a 31 de julio de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). La Cooperativa de viviendas Ruderal está construyendo un proyecto en cesión de uso, que integra diseño bioclimático, maximiza el aislam - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 24 Oct.

El eurodiputado del PP y ponente del informe sobre la crisis de vivienda en la Comisión Especial de Vivienda, Borja Giménez, ha tachado de "ocurrencia" que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se abriese a estudiar un informe que plantea medidas como prohibir la compra especulativa de viviendas.

Así se ha pronunciado este viernes en un encuentro con periodistas organizado por la Oficina del Parlamento Europeo en Barcelona, en alusión a las palabras de Illa el miércoles en la sesión de control en el Parlament, donde aseguró que el Govern estudia este tipo de medidas recogidas en informe del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB).

Concretamente, el informe recoge que ve legalmente viable limitar la compra de inmuebles de uso residencial si no se destinan a un uso habitual, en zonas tensionadas declaradas por la Generalitat.

El eurodiputado popular ha asegurado que este tipo de iniciativas "pueden sonar bien", pero no concretan en qué consiste exactamente la especulación, y ha defendido que los fondos de inversión compran viviendas, las rehabilitan y las ponen en el mercado.

"¿Qué problema hay? El problema es si me dices que en Barcelona hay un unos grandes fondos que compra un 30.000 viviendas y las dejan vacías para venderlas dentro de cuatro años. Pero es que eso no lo hacen", ha subrayado.

PRÉSTAMOS A JÓVENES

También ha rechazado los préstamos a jóvenes de menos de 35 años para la compra de su primera residencia impulsados por la Generalitat, ya que considera "abusivo" que esas ayudas se den con la condición de que los pisos comprados se conviertan en vivienda de protección oficial (VPO).

Giménez también ha presentado el proyecto de informe sobre la crisis de la vivienda que presentó en comisión parlamentaria el 25 de septiembre, en el que reclama ayudas al acceso a la vivienda, hipotecas adaptadas a las necesidades de los jóvenes, incentivos y exenciones fiscales para los compradores de primera vivienda y la aceleración de permisos de construcción, entre otras.

Este texto ha recibido un total de 1.600 enmiendas de los grupos de la Eurocámara --unas 300 del PP--, y ahora continuarán las negociaciones sobre la forma final del documento con vistas a que se pueda llevar al pleno de marzo.